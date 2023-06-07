المهشهش: برنيق ستسيّر رحلات إلى مصر عبر مطار الأبرق

أعلن المتحدث باسم مطار الأبرق، جلال المهشهش، أن شركة «برنيق» ستشغل خطها الجوي إلى مصر خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال المهشهش، في تصريحات صحفية: “لجنة الأمن والسلامة بطيران برنيق أجرت قبل أسبوع زيارة للمطار وأعدت تقريرا بجاهزية تسيير رحلاتها من الأبرق إلى مصر”.

وأضاف “المطار يسير 5 رحلات لطرابلس أسبوعياً بمعدل رحلة يوميا باستثناء يومي الأحد والجمعة، ويستقبل كذلك رحلات لطيران النفط، ووضع مهبط المطار جيد والإنارة الليلة كذلك، وكافة المرافق على استعداد تام لاستقبال أي رحلات سواء كانت محلية أو دولية.

وتابع “كل الأجهزة متوافرة بعد توفير رجل أعمال من مدينة البيضاء لمنظومة الجوازات بعد تعذر توفيرها عن طريق مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، وشركتا العالمية وبرنيق هما المكلفتان بأعمال المناولة الأرضية في المطار وعملهما يسير بصورة طبيعية”.