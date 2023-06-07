قانون الانتخابات الذي توافقت عليه لجنة 6+6 الليبية في المغرب لا يقصي أحدا

أكد عمر بوليفة، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في لجنة 6+6 الليبية، أن القانون الانتخابي الذي تم التوصل إليه لا يستبعد أحدًا ولا يمنع أحدًا من الترشح للانتخابات.

وأشار بوليفة، خلال مؤتمر صحفي في بوزنيقة المغرب، إلى أنه تم التوافق الكامل وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تحيز أو إقصاء لأي فرد.

من جانبه، أكد جلال الشويهدي، رئيس وفد مجلس النواب في لجنة 6+6، أن ممثلي اللجنة من المجلسين توصلوا إلى توافق حول قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف أنهم في انتظار حضور رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، لتوقيع الاتفاق النهائي بشأن القانون في الأيام المقبلة.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.

والثانية حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.