الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأ ربعاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته بتكاثر السحب اليوم الأربعاء على بعض مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار رعدية أحيانا، ويميل الطقس للاستقرار على معظم المناطق بداية من الغد.

مناطق رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي:

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 27 و31 درجة مئوية على باقي المناطق وتسجل ارتفاعا نسبيا يوم الجمعة على مناطق الدواخل.

مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على معظم مناطق الساحل يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط اليوم على مناطق الخليج وسهل بنغازي تتسبب في إثارة الأتربة الغبار، وتتحول غدا إلى شمالية غربية على مناطق الخليج وبنغازي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 30 و35 درجة مئوية وتسجل تراجعا غدا.

مناطق الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.

مناطق الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، بينما تكون جنوبية غربية على الكفرة معتدلة إلى نشطة السرعة على معظم المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية وتكون معتدلة السرعة غدا مع تحسن في الرؤية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية تصل إلى 44 درجة مئوية على الكفرة.