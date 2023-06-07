رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقرر إنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة 

طرابلس 07 يونيو 2023 (وال) – قرر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ومقره طرابلس .

ويضم الجهاز وفق القرار رقم ( 313 ) لسنة 2023 ، أفراد القوى المساندة من تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير لإعادة تنظيمها وتنظيم تحركها ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها وفق إجراءات إدارية وقانونية وتشريعات معمول بها.

ويعنى أفراد القوى المساندة وهم ثوار 17 فبراير والمشاركين في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن من المدنيين ، والمدربين من العسكريين والأجهزة الآمنية الذين سيتم ندبهم للجهاز.

ويتولى الجهاز المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير وفق التشريعات القانونية المعمول بها في الدولة الليبية، وحماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد وأمنها القومي ، ومساندة الجيش وفق ما تتطلبه الضرورة للمساعدة في تأمين وحماية الحدود الليبية والمنافذ وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والاستراتيجية. (وال _ طرابلس)

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