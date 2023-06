قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن بلاده كانت حريصة لإفساح المجال أمام الليبيين للحوار بعيدا عن أي تشويش.

بوريطة وخلال البيان الختامي لاجتماعات بوزنيقة ذكر أن حضور رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري سهل الكثير بالدفع في النقاشات والوصول لتوافقات.

وأوضح بوريطة أن اجتماعات بوزنيقة توصلت إلى تفاهمات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهي محطة مهمة كونها انبثقت عن مجلسين مخولين وفق مهامهما.

وتابع بوريطة أن النقاشات لم تكن سهلة، وأن الانتخابات القادمة ستحسم في مسألة الشرعية، مؤكدا استعداد بلاده احتضان كل الحوارات الليبية.

وأضاف بوريطة أنه لابد أن تواكب التفاهمات المعلن عنها، إرادة سياسية حقيقية لتنظيم الانتخابات في ليبيا، وإقامة مؤسسات الدولة.

وأشار بوريطة أن الحل يجب أن يكون ليبياً وأن القواعد يجب أن يضعها الليبيون، مشيرا إلى أن لديهم قناعة أن الانتخابات هي الحل في ليبيا.

وأعرب بوريطة عن شكره للأطراف الليبية على تغليب المصلحة العليا وحضور المشري وعقيلة، مضيفا أن فريق الأمم المتحدة واكب هذه التوافقات محاولا مساعدة الليبيين للوصول إلى صياغة التفاهمات.

وعلى مدار أسبوعين احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات لجنة 6+6 للوصول إلى توافقات نهائية حول القوانين الانتخابية المنظمة للانتخابات القادمة والمنتظرة من الليبيين.

المصدر: البيان الختامي لاجتماعات بوزنيقة

The post بوريطة يشيد بلجنة 6+6 ويصف تفاهمات اللجنة بـ”الحاسمة” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار