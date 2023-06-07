ضبط تشكيل عصابي قتل عامل بناء في العاصمة الليبية

ضبطت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، أفراد تشكيل عصابي تورط في جريمة قتل أحد عمال البناء في إحدى عمارات السدرة.

وحسب بيان المديرية على صفحتها في موقع فيسبوك، تعود بداية الواقعة إلى تلقي مركز شرطة عين زارة بلاغا مفاده مقتل عامل بناء بعد رميه من الطابق السادس في عمارة قيد الإنشاء، بعد تعرضه وزملائه للسرقة من قبل تشكيل عصابي.

وأقدم التشكيل العصابي على تقييد الضحية ورفاقه بعد سرقتهم، وألقوه من العمارة، وفق ما كشفت التحقيقات.

وتمكن رجال البحث الجنائي من التعرف على هوية التشكيل والقبض عليهم تباعا، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

وأمس الثلاثاء، ضبط مركز شرطة طريق المطار في العاصمة طرابلس شخصا تورط في سرقة ممتلكات خاصة بزوجته.

وتقدمت الزوجة ببلاغ إلى مركز الشرطة، تتهم فيه زوجها بسرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ20 ألف دينار، إضافة إلى مبلغ 30 ألف دينار.

وتمكن أعضاء التحري في المركز من تحديد مكان المشتكى ضده وإيقافه، ثم أحيل إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.