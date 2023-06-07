الكتائب العسكرية في مصراتة ترفض قرار الدبيبة بتشكيل جهاز لحماية 17 فبراير

الوطن – متابعات

رفض عدد من الكتائب والتشكيلات العسكرية بمدينة مصراتة في بيان لها قرار رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بتشكيل جهاز جديد لحماية 17 فبراير.

وقالوا في البيان ” لن نسمح باستمرار الانسداد السياسي بحجج واهية هدفها التمديد للفساد الحالي مُتمثلاً في حكومة الدبيبة ونُحذر كل مسؤول يحاول تحقيق مكاسب سياسية لمصالحه الخاصة باسمنا”.

وأضاف البيان “الكتائب التابعة للحكومة بطرابلس، لا يُمثلون أمامنا كقوى فاعلة حقيقية، ولا يحق لهم مصادرة حق الشعب الليبي، ونُحذرهم من أن صبرنا قد لا يطول”.

تابع” على كل من ارتهن بندقيته لحماية أشخاص والدفاع عنهم بعيدًا عن مصلحة الوطن، أن يعرف حجمه الحقيقي، ويتحدث باسمه، ولا يُحاول أن يُمرر مصالحه الخاصة باسم القوى الفاعلة الحقيقية على الأرض”.

وختم البيان” تحلينا بالصبر وفضلنا عدم الخوض في أي صراعات سياسية على أمن أن يستحي هؤلاء المتصارعين على أنفسهم، ويحترموا إرادة الشعب ومطالبه بانتخابات حرة نزيهة”.