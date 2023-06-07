بالتزامن مع التوافق على القوانين الانتخابية.. الدبيبة ينشئ جهاز عسكري للثوار

أنشأ رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مجموعة مسلحة جديدة، تحت مسمى الجهاز الوطني للقوى المساندة، وكلف لرئاستها أحمد علي خليل عيسى،أحد قيادات المجموعات المسلحة بمدينة مصراتة.

وأصدر الدبيبة قرارين: الأول يقضى بإنشاء «الجهاز الوطني للقوى المساندة»، والثاني كلف فيه أحمد علي خليل عيسى رئيسا للجهاز، بموجب القرار رقم «243» للعام 2023.

ووفقا للقرار الخاص بإنشاء الجموعة المسلحة ” الجهاز الوطني للقوى المساندة”، والذي حمل الرقم «313» للعام 2023، فأن هذا الجهاز يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي طرابلس، ويمكن لرئيسه فتح فروع في كل المدن الليبية حسب ما يقترحه رئيسه على رئيس الحكومة.

ويعتمد قوام قوات هذا الجهاز وفقا لقرار الدبيبة، على أفراد القوى المساندة من تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير، ومن وصفهم القرار بالمدافعين عن الوطن، لإعادة تنظيمها، وتنظيم تحركها، ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها وفق إجراءات إدارية وقانونية، إضافة لبعض العسكريين الذين يقومون بالتدريب، على أن تخصص موارد مالية للجهاز من الميزانية العامة للدولة.

يشار إلى الفئات التي يتكون منها عناصر الجهاز هم العناصر المقاتلة ضمن قوات حكومة الوفاق سابقا والذين انضموا إلى قوات حكومة الوحدة، من خارج أفراد الجيش والشرطة، ويتزامن الإعلان عن هذه القرارات مع توصل لجنة 6+6 إلى توافق على الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية.