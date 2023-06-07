الطقس: تكاثر السحب اليوم على أغلب مناطق الشمال الشرقي

طرابلس 07 يونيو 2023 (وال) – مازال تأثير المنخفض الجوي هذا اليوم على مناطق وسط وشرق ليبيا، فدرجات الحرارة مرتفعة خاصة على الجنوب الشرقي مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتتكاثر السحب اليوم على أغلب مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا خاصة مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر فيما تشهد باقى مناطق ليبيا استقرارا في حالة الطقس، ويشمل معظم مناطق البلاد بداية من يوم الغد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بتقلبات سريعة يومي السبت والأحد مصحوبة بنشاط نسبي للرياح مع ارتفاع بدرجات الحرارة على مناطق الدواخل والجنوب.

و ستكون حالة السماء على مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي صافية إلى قليلة السحب ،مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفى الصباح الباكر على بعض المناطق ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (24-26)مْ على المناطق الساحلية ومابين (27-31) على باقي المناطق وتسجل ارتفاعا نسبيا يوم الجمعة على مناطق الدواخل.

وتتكاثر السحب اليوم على ساحل مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى إمساعد ، يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط اليوم على مناطق الخليج وسهل بنغازي، مما قد تسبب في إثارة الأتربة الغبار،تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على مناطق الخليج وبنغازي ، ودرجات الحرارة تتراوح على معظم المناطق مابين (30-35)مْ وتسجل تراجعا يوم الغد .

وتشهد مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة سحبا قليلة مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (34-39)مْ .

وتسجل درجات الحرارة مناطق الواحات والسرير وتازربو مابين (37-40)مْ، تصل إلى (44)مْ على الكفرة ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية بينما تكون جنوبية غربية على الكفرة معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية وتكون معتدلة السرعة يوم الغد مع تحسن في الرؤية. (وال _ طرابلس)

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