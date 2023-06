أعلن بمكتب النائب العام القبض على شخص متهم بزراعة نبتة مخدر “الحشيش” بإحدى المزارع والتحفظ عليه.

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة تلقت بلاغا حول واقعة زراعة نبتة “القنب الهندي” الشهيرة بنبتة “كانا بيسنو ساتيفا” بإحدى المزارع جنوب طرابلس.

وذكر المكتب أن فريق النيابة عند انتقاله للمزرعة أثبت صحة البلاغ عبر معاينة بذور النبات والمحصول، إلى جانب الشواهد الأخرى وهي انبعاث رائحة مخدر الحشيش، وأثبت حالة الاتجار فيه.

وأضاف المكتب أن النيابة تحفظت على وسائل النقل والأدوات التي استخدمت في نشاط زراعة النبتة والاتجار بها ومنع الأشخاص من تجاوز حدود المزرعة كونها محل الجريمة، وتمهيدا لإزالة النبتة المحظورة.

المصدر: مكتب النائب العام

The post مداهمة مزرعة لإنتاج مخدرات جنوبي طرابلس والقبض على صاحبها appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار