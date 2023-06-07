خلال لقاء المنفي.. قبيلة الحطمان تتمسك بمشروع المصالحة الوطنية الليبية

أكد وفد من قبيلة الحطمان خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تمسكُّهم بمشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس.

وشدد الوفد ثقتهم العالية بقدرته لتلبية رغبة الليبيين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة.

ويجري رئيس المجلس الرئاسي لقاءات مع أعيان قبائل ليبية لبحث مشروع المصالحة الوطنية.

والأحد، استقبل المنفي وفداً من أعيان قبيلة الجوازي، وذلك في مكتبه بمقر ديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، في إطار حرص المجلس الرئاسي على ترسيخ السلم الاجتماعي وتحقيق المصالحة الوطنية.

وفي 29 مايو، التقى خلاله رئيس المجلس الرئاسي وفداً من عُمد ومشائخ وأعيان قبيلة العبيدات.

وبحث اللقاء دور قبيلة العبيدات في مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي.

وفي 25 مايو استقبل المنفي وفداً من مشائخ وأعيان قبيلة المقارحة، وذلك لبحث أوضاع السجناء السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكاماً بالإفراج ولم تُنفّذ.