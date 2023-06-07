“حماد” يبحث مع وزير الحكم المحلي احتياجات البلديات وسير العمل بها

الوطن| رصد

اطلع رئيس مجلس الوزراء المكلف بالحكومة الليبية “أسامة حماد” اليوم الأربعاء، على الأوضاع الخدمية للبلديات، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي.

وأكد حماد على ضرورة التنسيق لضمان وصول الخدمات لكافة المناطق والأحياء عبر مجالس البلديات، مشدداً على ضرورة تقديم كافة الاحتياجات للبلديات.

حيث ناقش الاجتماع احتياجات البلديات وسير العمل بها وأبرز العراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها.