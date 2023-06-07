حماد يصدر تعليماته بإعادة التيار الكهربائي إلى الكفرة ومعالجة آثار “العاصفة”

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد أوضاع مدينة الكفرة خلال اجتماعه مع عضو مجلس النواب عن المدينة سعيد امغيب.

وقالت الحكومة الليبية في بيان إن حماد بحث خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع امغيب، بمكتب رئيس مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، كافة المشاكل، والعراقيل التي تمر بها الكفرة وكيفية وضع الحلول لها.

وأطلع عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء، على مشاكل المنطقة وسكانها، والتي تمثلت في انقطاع التيار الكهربائي نتيجة العاصفة الرعدية التي ادت إلى حرق المحولات الهوائية بمحطات الـ 66 وخروجها عن الخدمة.

بدوره، أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري بضرورة العمل على عودة التيار الكهربائي.

وأشار البيان إلى أن وزير الكهرباء تواصل مع الشركة العامة للكهرباء وتم استبدال المحولات المتضررة والعاطلة.

من جانبه، ثمن امغيب استجابة رئيس الوزراء العاجلة ووزير الكهرباء ومدير شركة الكهرباء ومجهوداتهم المبذولة.