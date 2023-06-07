رئيس الحكومة الليبية المكلفة يوجه بإعادة التيار الكهربائي لمدينة الكفرة

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اليوم الأربعاء، اجتماع مع عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة، سعيد امغيب، لمناقشة أوضاع المدينة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، إن الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحث كافة المشاكل، والعراقيل التي تمر بها المدينة وكيفية وضع الحلول لها.

وأطلع عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء، على مشاكل المنطقة وسكانها، والتي تمثلت في انقطاع التيار الكهربائي نتيجة العاصفة الرعدية التي أدت إلى حرق المحولات الهوائية بمحطات الـ 66 وخروجها عن الخدمة.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، القاضية بضرورة العمل على عودة التيار الكهربائي، حيث تواصل وزير الكهرباء مع الشركة العامة للكهرباء وتم استبدال المحولات المتضررة والعاطلة.

بدوره عضو مجلس النواب سعيد امغيب، استجابة رئيس الوزراء العاجلة ووزير الكهرباء ومدير شركة الكهرباء على مجهوداتهم المبذولة.

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