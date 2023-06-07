مالطا: يجب إسراع التوافق على القاعدة الدستورية في ليبيا

دعا وزير خارجية مالطا، إيان بورغ، الأطراف الليبية إلى ضرورة الإسراع بالتوافق على الدستور، وذلك بالتزامن مع مفاوضات لجنة (6+6) المكلفة بإعداد قوانين للانتخابات بين مجلسي النواب والدولة بمدينة بوزنيقة.

وحث بورغ خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الرباط مساء أول من أمس الإثنين مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأصدقاء الليبيين، على التوافق على الدستور وايجاد حل سياسي ودائم.

وأكدشدد على أهمية استقرار ليبيا بسبب موقعها الجغرافي المهم اعتبر أن المنطقة تعرف الكثير من التحديات مثل قضية الهجرة، واستقرار ليبيا أمر مهم للمنطقة.