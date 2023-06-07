أبوزريبة يبحث مع مديرية أمن سرت استراتيجية مكافحة الجريمة بالبلدية

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بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة اليوم الأربعاء، مع مدير مديرية أمن سرت اللواء مختار أبوسبيحة استراتيجية مكافحة الجريمة بالبلدية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بمدينة سرت التركيز على الموارد والتجهيزات والإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى بحث آلية التعاون الأمني مع مديريات الأمن بالبلديات المجاورة.

وأكد أبوزريبة على دعمه وسعيه لتوفير الأمن والسلامة في المدينة، وأنه سيعمل بكل جهده لِتحقيق هذا الهدف.

وتطرق الاِجتماع إلى عدد مِن الموضُوعات ذات الصلة بِالأمن وَالسلامة فِي المدينة، بِالإضافة إلى مناقشة القضايا الهامة، بما في ذلك تقييم الوضع الأمني فِي المدينة.

وتم أيضًا تحديد الخُطط الأمنية الحالية وَتقييم فعاليتها، وَتحديد الاِحتياجات المُستقبلية لِتعزيز الأمن في البلديّة.