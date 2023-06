بنسبة 19%.. البنك الدولي يتحدث عن ارتفاع حجم البطالة في ليبيا

قال البنك الدولي إن معدلات البطالة في ليبيا مازالت مرتفعة بتسجيلها نسبة بلغت أكثر من 19%، حيث أن 85% من السكان يعملون في القطاع العام.

وذكر البنك أن ليبيا تواجه تحديات كبيرة، إلا أن لديها إمكانيات كبيرة لإعادة الإعمار وتنويع أنشطتها الاقتصادية، وأن هذا الأمر تدعمه مواردها المالية الضخمة.

وتابع البنك أن الاقتصاد الليبي لديه القدرة على الصمود بالرغم أنه غير ثابت، حيث تشير التقديرات إلى أن العام الماضي شهد انكماشا 1.2%.

وأضاف البنك أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت مع نهاية 2022 بنسبة 38%، وأن سعر الكهرباء ارتفع بنسبة 4% مع نهاية العام نفسه.

وحول الميزانية العامة للدولة، ذكر البنك أن الحكومة سجلت فائضا بنسبة 2.8% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل من عام 2021 والذي شكل ما نسبته 10.6.

وأرجع البنك الدولي انخفاض الفائض في الميزانية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وخاصة في بند المرتبات بنسبة 42%.

وفي تقرير سابق، إلى ضرورة وضع رؤية على المدى القريب إلى المتوسط في ليبيا للاحتواء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تعالج المخاوف بشأن تقسيم السلطة.

كما أوضح البنك أن ليبيا تحتاج إلى الانتقال من اقتصاد مخطط مركزيا إلى ثقافة الشركات الخاصة ومن اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد متنوع.

يذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي توقع نموا لهذا العام 2023 في الاقتصاد الليبي بنسبة 23%، ليكون الأسرع في اقتصاديات الشرق الأوسط، مؤكدا أن هذا الأمر مرتبط باستمرار استقرار إنتاج النفط والغاز.

المصدر| البنك الدولي + قناة ليبيا الأحرار

