داخلية الحكومة المكلفة: ضبطنا أطنان مخدرات وداهمنا 90٪ من أوكار الفساد بطبرق وامساعد

عقد وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة فرج اقعيم، مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمديرية أمن طبرق، حول العملية الأمنية في مدينتي امساعد وطبرق.

وقال وكيل وزارة الداخلية، إن العملية الأمنية نجحت في جميع مهامها بنسبة 100٪، مشيراً إلى أنها استهدفت حوالي 90% من أوكار الفساد والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

وأضاف أنه تم خلال العملية الأمنية ضبط 18 طناً من مخدر الحشيش، وما يقارب 10 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى 300 صندوق من حبوب “ترامدول” المخدرة.

وأعلن اقعيم، انتهاء المهام واستكمال العملية الأمنية في مدينة طبرق بنجاح، مشيراً إلى أن الأخطاء كانت 1% فقك ولا توجد أضرار بشرية.

ولفت إلى أنه سيتم شن حملة ضد أوكار الفساد في الجنوب خلال الفترة القادمة، داعياً القبائل في برقة إلى عدم احتضان المجرمين وأن يكونوا بيئة طاردة لهم.

وأكد اقعيم، أن العملية الأمنية لا تتشاور مع أي قبيلة للدخول إلى أي مدينة، لأن لديها تعليمات من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، لافتاً إلى الالتزام بتوصيات القائد العام الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بالتعامل باحترام مع القبائل.

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