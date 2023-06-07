“القطراني”يمنح الموافقة لعدد من مشاريع إعمار ليبيا

الوطن – متابعات

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني، الأربعاء بحضور وزير المواصلات عبدالحكيم الغزيوي ، ووزير الزراعة يونس سالم بوحسن ، إجتماع مع رئيس لجنة إدارة شركة إعمار ليبيا عبدالحميد موسى عوض، والمستشار القانوني بوزارة الزراعة عبدالباسط صالح، ومدير إدارة الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة ناصر محمد خطاب، والمستشار بشركة إعمار ليبيا عبدالباسط عوض الميار ، وذلك بقاعة الإجتماعات بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وأوضح القطراني بأن الإجتماع يُعتبر استكمالاً لسلسلة إجتماعات سابقة ، تركزت على مواضيع تخص وزارتي الزراعة والمواصلات، فيما يخص الزراعة والثروة الحيوانية ، مشيراً إلى جاهزية الحكومة الليبية لتذليل كافة الصعاب ووضع الخطط المناسبة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها .

وناقش خلال الاجتماع عدة نقاط منها الموافقة على البدء في عدة مشاريع كان من أبرزها الموافقة على أستثمار مشروع غوط السلطان للدواجن والألبان ، حيث أعطي الأذن للجنة الفنية باستلام المشروع والبدء في تطويره وتشغيله ، كما أعطيت خلال الإجتماع الموافقة على البدء في مشروع نقل الركاب داخل مدينة بنغازي بتخصيص سيارات ركوبة عامة بمواصفات عالية مميزة ومؤمنه تسهل حركة نقل المواطنين بكل أريحية وأمان ، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الناقلة (بدر) المحتجزة في جمهورية بلغاريا وكيفية الإفراج عنها في أقرب الآجال .