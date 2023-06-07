المركز الوطني لمكافحة الأمراض يتفق على آلية حملة التطعيم ضد الحصبة

عقد المركز الوطني لمكافحة الأمراض اجتماع للإدارات والمكاتب المختصة بحملات التطعيم؛ للاتفاق على آلية انطلاق حملة تطعيم ضد مرض الحصبة تستهدف الأطفال من عمر سنة إلى سن ما قبل دخول المدرسة.

ونشر المركز عبر صفحته على فيسبوك أنه قبل انطلاق حملة التطعيم سينطلق فريق طوارئ صحة المجتمع للقيام بحملة توعية داخل المدن والمناطق في الجنوب وتشجيع المواطنين للحفاظ على صحة أبنائهم وحثهم على ضرورة التطعيم وتحصينهم ضد الأوبئة والأمراض.

وأضاف أن حملة التطعيم ضد الحصبة ستنطلق من تاريخ 18 يونيو حتى 22 يونيو داخل مراكز التطعيم بالبلديات والمناطق المستهدفة وهي غات، القطرون، وادي الآجال، ووادي الشاطيء.

وذلك في إطار التجهيز والإعداد لاِنطلاق حملة التطعيم ضد مرض الحصبة بعد حدوث تفشي وسريان للمرض في بعض المناطق بجنوب البلاد منها (غات، أوباري، القطرون، ووادي الشاطئ).