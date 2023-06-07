الطقس في ليبيا.. أمطار رعدية متفاوتة والحرارة تصل لـ 44 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تكاثر السحب، على بعض مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار رعدية أحيانا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، ميل الطقس للاستقرار على معظم المناطق بداية من الغد، وتراوح درجات الحرارة بين 24 و44 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة بين 24 و26 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 27 و31 درجة مئوية على باقي المناطق وتسجل ارتفاعا نسبيا يوم الجمعة على مناطق الدواخل.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على معظم مناطق الساحل يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط اليوم على مناطق الخليج وسهل بنغازي تتسبب في إثارة الأتربة الغبار، وتتحول غدا إلى شمالية غربية على مناطق الخليج وبنغازي وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 30 و35 درجة مئوية وتسجل تراجعا غدا.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 34 و39 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، بينما تكون جنوبية غربية على الكفرة معتدلة إلى نشطة السرعة على معظم المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية وتكون معتدلة السرعة غدا مع تحسن في الرؤية وتتراوح درجات الحرارة بين 37 و40 درجة مئوية تصل إلى 44 درجة مئوية على الكفرة.