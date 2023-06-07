اقعيم: ضربنا 90% من أوكار الفساد والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات

قال وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم إنه تم ضبط أكثر من 300 صندوق مخدرات من نوع “ترامادول” وأكثر من 175 قنطار حشيش ما يعادل 20 طن.

وأضاف اقعيم في مؤتمر صحفي أنه تمت مصادرة 12 كيلو من “الكوكايين” خلال الحملة الأمنية في طبرق.

وأكد أن تم ضرب 90% من أوكار الفساد والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات مشيراً إلى عدم التهاون مع أي شخص يقوم بأعمال عنف أو تهديد .

وأشار إلى أن القبائل تبايع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ولا أحد فوق القانون داعيا قبائل برقة أن يكونوا طاردين للفساد والمجرمين ولا يوجد احتكار أماكن للقبائل .

وأكد أن جميع العمليات تمت بنجاح دون إصابة أي من عناصر قوات الجيش .