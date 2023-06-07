المقريف: مستعدون لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأسبوع المقبل

قال وزير التربية والتعليم موسى المقريف، إن امتحانات شهادة التعليم الأساسي أجريت بشكل موحد على مستوى البلاد متمثلة في 13 دائرة امتحانية وهو ما يحدث لأول مرة.

وأضاف “المقريف” خلال مؤتمر صحفي مع اللجنة العليا للامتحانات، أن هذا الأمر سيسمح بقراءة المؤشرات على التعليم داخل البلاد، وضمان أن تكون وحدة التقييم للطلبة موحدة وعدم صعوبة الامتحانات بمدن ومناطق دون أخرى.

وتابع ‘استمعنا لملاحظات جميع الطلاب وأسرهم على مجريات امتحانات شهادة التعليم الأساسي، ومستعدون لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية التي ستنطلق الأسبوع المقبل، وتم إيصال أسئلة الامتحانات لكافة المدن والمناطق.

وأوضح أن الطلبة الدارسين في الخارج سيجرون امتحاناتهم في نفس موعدها في الداخل وذلك بفضل جهود توحيد الامتحانات المبذولة من اللجنة العليا.