ميلوني تستقبل الدبيبة في روما وتبحث معه عدة ملفات

استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ظهر اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة والوفد المرافق له، بمقر الحكومة الإيطالية في العاصمة روما، التي وصلها في زيارة رسمية.

وكشفت وكالة الأنباء الإيطالية نوفا، أن الزيارة ستشمل إجراء محادثات ليبية إيطالية برئاسة ميلوني والدبيبة، وعقد جلسة عمل موسعة ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الأمن، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودراسة مشاريع الطاقة والبنية التحتية والإنترنت.

ويرافق الدبيبة خلال الزيارة كل من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ورئيس الشركة الليبية القابضة للاتصالات.