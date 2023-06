رئيس الحكومة الليبية المكلفة يطلع على الأوضاع الخدمية بالبلديات

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اليوم الأربعاء، اجتماع مع وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، للاطلاع على الأوضاع الخدمية بالبلديات.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن حماد، أكد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق لضمان وصول الخدمات لكافة المناطق والأحياء عبر مجالس البلديات، مشدداً على ضرورة تقديم كافة الاحتياجات للبلديات.

وناقش الاجتماع احتياجات البلديات وسير العمل بها وأبرز العراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها.

