وزارة الاقتصاد الليبية تبحث تنفيذ نظام الترقيم العالمي للحد من انتشار الأدوية المغشوشة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية محمد الحويج، اجتماعاً مع لجنة تتبع الأدوية والمعدات الطبية بالسوق المحلي، لعرض آلية تنفيذ النظام الدولي GS1 ومعايير تتبع الأدوية والمعدات الطبية (الباركود الدولية).

وأكد الحويج، على أهمية تطوير التشريعات وقانون العمل والنشاط التجاري، موجهاً باتخاذ تدابير عاجلة تسهم في تنظيم وضبط الأدوية والمعدات الطبية، وذلك بمنع توريد الأدوية المصنعة بغرض التصدير فقط واقتصار عمليات توريد الأدوية من الشركات المصنعة التي لديها وكيل معتمد في دولة ليبيا.

وناقش الاجتماع، آلية عمل النظام ودوره في تحقيق شفافية سلسلة الإمداد وحماية المستهلك بالحصول على منتج آمن، إضافة إلى دعم الجهات المختصة في معرفة المصدر الفعلي وتوحيد أسعار الادوية بالسوق المحلي.

وضم الاجتماع، كلا من مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ورئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت قرارها رقم 398 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة تتولى وضع تصور تنفيذي لتطبيق نظام تتبع الأدوية والمعدات الطبية من مصدرها إلى المستهلك السوق الليبي، وفقاً لنظام الترقيم العالمي للحد من انتشار الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة.

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