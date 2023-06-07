وزارة الإسكان تتابع استكمال مشروعات “عودة الحياة” 

الوطن – متابعات

تابعت وزارة الإسكان والتعمير في حكومة منتهية الولاية مشروعات “عودة الحياة” التي أطلقها رئيس وزراء عبد الحميد الدبيبة الواقعة ضمن الحدود المكانية بالمنطقة الجنوبية.

وقام رئيس قسم المشروعات بالوزارة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس اللجنة الفرعية للتعويضات رفقة المهندسين المكلفين بالإشراف والمتابعة ومهندسي قسم المشروعات بمكتب ديوان وزارة الإسكان والتعمير بالمنطقة الجنوبية، رفقة مندوبين عن الشركات المنفذة، بزيارة ميدانية لمشروعات كل من المناطق (منطقة ققم – منطقة محروقة – منطقة تاروث ).

وعقد اجتماع مشترك بعد الزيارة تم خلاله بحث الملفات الإدارية والفنية المتعلقة، والوقوف على الصعوبات والمشاكل الفنية والإدارية والعمل على تأمين استكمال هذه المشروعات وفقاً للبرنامج الزمني المعد لهذا الغرض تنفيذاً لتعليمات وزير الإسكان.