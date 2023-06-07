التواتي: ما نتج عن بوزنيقة لم يكن سوى رأي السادة

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن الأقوال المأثورة لم تصبح مأثورة نتيجة لتكرارها فقط بل ولتعبيرها الصادق والشامل.

وقال التواتي، في منشور عبر فيسبوك: إنه “عندما ننظر لمخرجات بوزنيقة فلن نجد ما يعبر عن مخرجاتها إلا القول المأثور ؛ «من كان له سيدا فلا رأي له»”.

وتابع؛ أن “ما نتج عن بوزنيقة لم يكن سوى رأي السادة وسادة السادة أيضا، أما الخدم فهم مجرد خدم حتى وإن ارتدوا لباس السادة”.

وختم موضحًا؛ “وكما يقول القول المأثور الآخر؛ «الثوب لا يصنع الكاهن»”.