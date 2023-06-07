حزب نداء القرضابية: علي زيدان ناقش مع السفير الهولندي العلاقات بين البلدين

التقى رئيس الحكومة الأسبق رئيس حزب نداء القرضابية علي زيدان بالسفير الهولندي “دولف هوخيوونيخ” اليوم الأربعاء.

وقال حزب القرضابية في بيان إن زيدان تحدث مع هوخيوونيخ العلاقات الليبية الهولندية منذ الاستقلال وحتى اليوم، متابعا: “هذه العلاقة التي طبعها التفاهم والمرونة والتعاون”.

ووفق البيان، استحضر زيدان ذكريات علاقة ليبيا بهولندا في التعاون في مجال الزراعة ومجال الإنتاج الحيواني والنقل الجوي والنفط ومختلف المجالات الاقتصادية إلى جانب التعاون الثقافي الذي مكن عددا من الليبيين من الدراسة.

وأضاف البيان: “تم الحديث عن الوضعية الحالية والمسار السياسي في ليبيا منذ اتفاق الصخيرات حتى اليوم، والأمال التي تحدوا الجميع لأن يصل المسار بمجلس النواب ومجلس الدولة لإيجاد آلية لتفعيل الانتخابات وانتخاب برلمان جديد يتولى تشكيل حكومة ومواصلة مسيرة الدولة”.