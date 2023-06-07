البحرين ترحب ”بالتوافقات المهمة التي حققتها لجنة 6+6”

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، مساء اليوم الأربعاء، عن ترحيب مملكة البحرين بالتوصل إلى توافقات مهمة بين أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) بشأن إعداد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية، بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات في مدينة بوزنيقة المغربية.

وعبَّرت الوزارة البحرينية، عن أملها توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي، في أسرع وقت ممكن القوانين الانتخابية، باعتبارها خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتهيئة الأجواء الديمقراطية، لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على النحو الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، والمحافظة على سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخلات في شؤونها الداخلية.