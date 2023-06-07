حكومتا الوحدة وإيطاليا توقعان عدد من مذكرات التفاهم في مجالات النفط والاستثمار والهجرة

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وقعت حكومتا الوحدة وإيطاليا، اليوم الأربعاء، في روما، عدد من مذكرات التفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الإيطالية روما.

وشملت المذكرات الاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط وفي المناطق اليابسة بحوض غدامس، والربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود.

كما شملت المذكرات، وفقا لحكومة الوحدة، تفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي، واتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري.

وناقش الاجتماع متابعة أعمال اللجان الثنائية لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا وتحديد موعد نهائي لذلك.

كما تطرق الجانبان إلى الخطوات اللازم اتخاذها لإنشاء اللجنة العليا الليبية الإيطالية، وانعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي على هامش أول اجتماع للجنة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على لزوم اتخاذ خطوات فعلية لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين.

وشدد الدبيبة، على أهمية العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، ودعمها وتطويرها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.