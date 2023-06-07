الأردن: نرحب  بتوافق لجنة 6+6 حول القوانين الناظمة للانتخابات في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ترحيبها بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة (6+6) ، في مدينة بوزنيقة المغربية، عن توافق أعضائها بشأن القوانين الناظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وحسب بيان للوزارة، فقد أشادت المملكة الأردنية بالدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية في إنجاح هذا الحوار والتوافقات التي تم التوصل إليها. .

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تسهم هذه التوافقات في الدفع بعملية التسوية السياسية في ليبيا قدماً بما يخدم أمال وطموحات الشعب الليبي الشقيق.