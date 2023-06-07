الدبيبة يوقع اتفاقيات جديدة مع الحكومة الإيطالية

عقد الوفد الليبي برئاسة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة اجتماعاً تقابليا في روما مع الحكومة الإيطالية برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن الطرفين وقعا خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم الأربعاء، مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي، والاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط وفي المناطق اليابسة بحوض غدامس، والربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود، وتفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي، واتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري.

ولحسب البيان، ناقش الاجتماع متابعة أعمال اللجان الثنائية لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا وتحديد موعد نهائي لذلك، والخطوات اللازم اتخاذها لإنشاء اللجنة العليا الليبية الإيطالية، وانعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي على هامش أول اجتماع للجنة.

وأكد الدبيبة على لزوم اتخاذ خطوات فعلية لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، مشددا على أهمية العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، ودعمها وتطويرها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.