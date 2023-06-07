السيسي : الأزمة في ليبيا أثرت على مصر

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الأزمة في ليبيا أثرت على بلاده .

وأكد الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأنجولي، أنه ناقش مع الرئيس الأنجولي أزمة ليبيا، واتفق على ضرورة بذل أقصى قدر ممكن للحفاظ على الاستقرار في الدول الإفريقية.

وأشار الرئيس المصري الى أن هناك نحو 200 ألف سوداني نزحوا للحدود المصرية خلال هذه الأسابيع، وبالتالي قد أثر الصراع السوادني على مصر بشكل كبير، وفي ليبيا أيضا ولهذا لا بد من استعادة الأمن والسلام في القارة الإفريقية.

وأردف السيسي: “علينا أن نعمل معا من أجل إنهاء الصراعات”، مضيفا: “تحدثنا مع الرئيس الأنجولي بشأن التحول الرقمي والخصخصة وتشجيع التعاون في مجال الاستثمار، إلى جانب التعاون الدولي في مجالات التعاون المشترك بين البلدين وفي مجال الأمن.. واتفقنا بشأن أهمية الاستقرار وعملية وقف إطلاق النار في السودان.. ومن المفاوضات لإنهاء هذا الصراع”.