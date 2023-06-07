باتيلي وعطاف يتباحثان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا

استعرض وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، خلال إتصالا هاتفي من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وفق بيان للخارجية الجزائرية.

ووفق البيان فقد تباحث الطرفان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا “في ضوء الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل نهائي للأزمة, يضمن تكريس إرادة الشعب الليبي في إنهاء الانقسام وطي صفحة الخلافات”.

وقد جدّد عطاف التعبير دعم الجزائر المتواصل للمساعي التي بادرت بها الأمم المتحدة بغية مساندة الفاعلين الليبيين نحو بلورة التوافقات الضرورية التي من شأنها تمهيد الأرضية القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال الممكنة, حسب ذات البيان.

كما اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات خلال الزيارة التي سيقوم بها الممثل الخاص للأمين العام الأممي إلى الجزائر “قريبا”بدعوة من الوزير الجزائري وفق نص البيان.