وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي يجنمع مع القائم بالأعمال دولة فلسطين

طرابلس 07 يونيو 2023 (وال)- اجتمع وكيل وزارة الخارجية لشوون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي بمكتبه ظهر اليوم الأربعاء، مع محمد رحال القائم بالأعمال دولة فلسطين لدي ليبيا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة رغبة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في فتح أطر للتعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الحكومية الليبية.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية العلاقات الليبية الفلسطينية، وعلي سُبل تعزيزها بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. (وال)

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