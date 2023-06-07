ضباط وضباط صف يرفضون قرار نقلهم إلى جهاز حرس الحدود في طرابلس

أعلن ضباط وضباط صف مدن الجنوب الليبي، رفضهم قرار عماد الطرابلسي، وزير الداخلية، بنقلهم إلى جهاز حرس الحدود في العاصمة طرابلس.

أبرز ماجاء في البيان: