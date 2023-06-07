ضباط وضباط صف يرفضون قرار نقلهم إلى جهاز حرس الحدود في طرابلس

أعلن ضباط وضباط صف مدن الجنوب الليبي، رفضهم قرار عماد الطرابلسي، وزير الداخلية، بنقلهم إلى جهاز حرس الحدود في العاصمة طرابلس.
أبرز ماجاء في البيان:
- عددنا يصل إلى 600 عضو أو أكثر، وتم نقلنا بقرارات جماعية من أعمالنا السابقة بوزارة الداخلية إلى جهاز حرس الحدود بمدينة طرابلس، ونحن من أوباري إلى غات وسبها، وكل مدن الجنوب.
- نباشر أعمالنا في جهاز حرس الحدود بمدينة طرابلس منذ 6 أشهر رغم الوعود المتكررة بإنشاء فرع للجهاز في المنطقة الجنوبية، أسوة بالأجهزة الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية.
- تم إجبارنا على العمل في مقر الجهاز بمدينة طرابلس تحت مسمى قوة الدعم والإسناد لحرس الحدود.
- أجبرتنا الظروف على هذه الوقفة الاحتجاجية، ونطلب من حكومة الوحدة ووزارة الداخلية إصدار قرار إنشاء جهاز لحرس الحدود في المنطقة الجنوبية أسوة بالأجهزة الأخرى.
- يجب تكليف قوة الشرطة بالعمل في المنطقة الجنوبية والعمل على توفير جميع الإمكانيات لتسهيل أدائهم لواجباتهم.
- المنطقة الجنوبية بحاجة إلينا أكثر من أي مكان آخر، فهي تمثل قوة الليبيين، وأكبر شريط حدود لليبيين، وصمام الأمان للهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات. #السبق
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