المجلس الرئاسي يدعو لجنة 6+6 للاستمرار في معالجة النقاط العالقة بشأن قوانين الانتخابات

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دعا، المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، لجنة 6+6 إلى الاستمرار في معالجة النقاط العالقة للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية العام.

وفي بيان، دعا المجلس كذلك المؤسسات والقوى الوطنية إلى تشاور موسع بمشاركة البعثة الأممية، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية تضمن القبول بنتائجها.

وثمّن المجلس الرئاسي النتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 المنتخبة عقب اجتماعاتها التي عُقدت في المغرب.

وفجر اليوم الأربعاء أعلنت لجنة 6+6 المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات في ليبيا، عن مخرجات اجتماعاتها في المغرب، دون التوقيع على اتفاق.