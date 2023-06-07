حمّاد يصدر تعليماته بضرورة عودة التيار الكهربائي لمنطقة الكفرة بعد لقاءه النائب عن المدينة

بنغازي 07 يونيو 2023 (وال)- ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية د. أسامة حماد اليوم الأربعاء، أوضاع مدينة الكفرة، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن المدينة سعيد امغيب.

وبحسب الصفحة الرسمية للحكومة؛ فقد بحث الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، كافة المشاكل، والعراقيل التي تمر بها المدينة وكيفية وضع الحلول لها.

وهذا وقد أطلع عضو مجلس النواب رئيس الوزراء، على مشاكل المنطقة وسكانها، والتي تمثلت في انقطاع التيار الكهربائي نتيجة العاصفة الرعدية التي أدت إلى حرق المحولات الهوائية بمحطات الـ 66 وخروجها عن الخدمة.

وفي هذا الخصوص، أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزير الكهرباء والطاقات المتجددة م. عوض البدري القاضية بضرورة العمل على عودة التيار الكهربائي، حيث تواصل السيد وزير الكهرباء مع الشركة العامة للكهرباء وتم استبدال المحولات المتضررة والعاطلة.

بدوره، ثمن امغيب استجابة رئيس الوزراء العاجلة ووزير الكهرباء ومدير شركة الكهرباء على مجهوداتهم المبذولة. (وال)

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