جولة موسعة لـ”الكبير” في واشنطن مع قادة حكوميين ومصرفيين

بحث محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي “إيريك ماير” التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك ضمن مقابلات الكبير التي يجريها بالعاصمة الأمريكية واشنطن، رفقة فريق من المصرف المركزي، حيث ناقش في حضور السفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند” جهود المصرف وحكومة الوحدة في رفع وإنتاج النفط

وكان الكبير قد تلقى دعوة من مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي، لمناقشة تحديات القطاع المالي ودور المصرف المركزي في إدارة الاستقرار المالي وتحديات ارتفاع المخاطر المصرفية في ظل المتغيرات والتحول الإلكتروني.

واجتمع المحافظ وفريق صندوق النقد الدولي لبحث النتائج الإيجابية لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بقيادة من مصرف ليبيا المركزي و مشاركة الوزارات والمؤسسات الليبية.

واستعرض الكبير خطة المصرف لمراجعة السياسات الاقتصادية ووضع التدابير المناسبة لتنفيذها مع فريق الصندوق وفقا لتوصيات مشاورات المادة الرابعة.

ووفق المصرف المركزي، فقد أشاد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي بجهود مصرف ليبيا المركزي لضمان الاستدامة المالية للدولة الليبية والمحافظة على الاحتياطيات وعلى الدينار الليبي في ظل حالة استثنائية ومعقدة شهدتها الدولة الليبية وصدمات اقتصادية تعرض لها الاقتصاد الليبي والاقتصاد العالمي.

وبحث المحافظ وفريق المصرف مع مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمشاركة عدد من البنوك المركزية والمؤسسات المالية حول العالم، التحديات التي تواجه القطاع المالي والسياسات المقترحة بالخصوص في ظل التطور التكنولوجي في مجال الدفع والعملات الرقمية والتغير المناخي والأزمات.

وكان لبحث الشراكة بين مصرف ليبيا المركزي والوكالة الأمريكية للتنمية جانب في جولة الكبير، حيث تمت متابعة تنفيذ حزمة برامج الدعم الفني التي انطلقت سنة 2022 بدعم من الوكالة، وخطة التعاون والدعم لسنة 2024، ومناقشة مبادرات مصرف ليبيا المركزي التي أطلقها بشأن الشفافية والإفصاح والسيولة وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، وفق المصرف المركزي.

كما بحث الكبير مع جمعية رجال الأعمال الأمريكية الليبية استراتيجية المصرف لتعزيز الشفافية والإفصاح، والخطة الاستراتيجية في مجال الطاقة البديلة وتطوير قطاع النفط والغاز وجهود تنويع مصادر الدخل بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية، إضافة لاستئناف نشاط الشركات الأمريكية في ليبيا، وتطوير خدمات الدفع الالكتروني.

