ليبيا تشارك في الدورة الـ 71 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الليبية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب خلال دورته “71” بالعاصمة المصرية القاهرة، بمقر جامعة الدول العربية، بحضور وزراء العدل العرب الأعضاء، وممثلي عن وزراء العدل بالدول العربية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة العدل إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة مشاريع وقرارات كان على أولوياتها، انتخاب رئيساً للمكتب التنفيذي ونائبه، ومن ثم تم مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع.

ومن أبرز محاور الاجتماع، مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكدت وزيرة العدل الليبية، أن تعزيز التعاون العربي المشترك أمر أساسي لمكافحة هذه الظواهر، وتقدمت بنسخة من مشروع قانون تجريم خطاب الكراهية في ليبيا الذي أعدته وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، لإثراء ودعم المشروع العربي الموحد.

وفي ختام أعمال الدورة “71” للمكتب التنفيذي، تقرر عقد الاجتماع القادم “72” بمدينة طرابلس بدولة ليبيا بإجماع أعضاء المكتب التنفيذي.

Trending محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية