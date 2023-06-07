حماد يبحث مع وزير التعليم التقني والفني سير العمل في الوزارة

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اطلع رئيس مجلس الوزراء المكلف بالحكومة الليبية د. أسامة حماد بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، مع وزير التعليم التقني والفني د. فرج خليل، سبل حلحلة الاشكاليات والعراقيل التي تواجه وزارة التعليم التقني والفني.

حيث وافق حماد على تخصيص قيم مالية خصمًا من الباب الثاني للكليات والمعاهد العليا من اجل تسهيل مهامها، وسداد القيم المالية للمتعاونين بالكليات والمعاهد وتوفير المعامل التقنية للكليات والمعاهد، بالإضافة إلى ضرورة العمل على الافراجات المالية لأعضاء هيئة التدريس الذين باشروا أعمالهم ولم تصرف مرتباتهم.

وبحث حماد و خليل بدء اطلاق عمليات الصيانة السريعة للمقرات والمعاهد التابعة للوزارة، وتوفير مقر مناسب للمعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية بالإضافة الى مناقشة مقترح انشاء اكاديمية الطيران الليبية.