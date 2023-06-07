حليمة: تعزيز التعاون العربي المشترك أساسي لمكافحة الكراهية والمخدرات

شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة حليمة إبراهيم في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب خلال دورته “71” بالعاصمة المصرية “القاهرة” بمقر جامعة الدول العربية، بحضور وزراء العدل العرب الأعضاء، وممثلين عن وزراء العدل بالدول العربية.

وقالت وزارة العدل في بيان إن الاجتماع ناقش عدة مشاريع وقرارات كان على أولوياتها، انتخاب رئيس للمكتب التنفيذي ونائبه، ومن ثم تمت مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع.

ومن أبرز محاور الاجتماع، مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكدت وزيرة العدل أن تعزيز التعاون العربي المشترك أمر أساسي لمكافحة هذه الظواهر، وتقدمت بنسخة من مشروع قانون تجريم خطاب الكراهية في ليبيا الذي أعدته وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، لإثراء ودعم المشروع العربي الموحد.

وفي ختام أعمال الدورة “71” للمكتب التنفيذي، تقرر عقد الاجتماع القادم “72” بمدينة طرابلس بإجماع أعضاء المكتب التنفيذي.