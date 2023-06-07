ليبيا الان

كتلة التوافق بمجلس الدولة: ندعو البعثة الأممية لدعم مخرجات 6+6

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة ترحيبها بمخرجات اللجنة المشتركة لصياغة قوانين الانتخابات (6+6)، موجهة الشكر إلى أعضاء المجلسين الممثلين لهذه اللجنة على مجهوداتهم المبذولة لإتمام الأطر القانونية للعملية الانتخابية.

وثمنت الكتلة، في بيان لها، استضافة المملكة المغربية لهذه اللقاءات، معتبرة أن مخرجات بوزنيقة خطوة رئيسية ومهمة جدا لتسريع وتيرة العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

ودعت الكتلة جميع القوى السياسية، وكذلك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لدعم هذه المخرجات والبناء عليها وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك