الرئاسي يشيد بنتائج اجتماعات لجنة 6+6 ويدعو إلى انتخابات غير إقصائية

ثمن المجلس الرئاسي النتائج التي توصلت إليه لجنة 6+6 المجتمعة في المغرب حول القانون الانتخابي.

ودعا المجلس في بيان اللجنة في إطار اختصاصها إلى إعداد المرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق فيما تبقى من المرحلة التمهيدية ومعالجة النقاط العالقة بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام لإنهاء المراحل الانتخابية.

كما دعا البيان كل المؤسسات الليبية المعنية إلى تشاور موسع بمشاركة البعثة الأممية بهدف ضمان تواصل الاستقرار الحالي وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية تضمن القبول بنتائجها.