بالصور.. مداهمة منزل وضبط مجموعة من مـهربي البـشـر في زوارة

أعلنت مديرية أمن زوارة، عن ضبط مجموعة من مهربي البشر قاموا باحتجاز عدد من المهاجرين بداخل أحد المنازل بالمدينة .

وبعد ورود معلومات تفيد بقيام مجموعة من مهربي البشر باحتجاز عدد من المهاجرين بداخل أحد المنازل بالمدينة .

وعلى الفور اتخذت الاجراءات اللازمة والتحري عن الموقع وبعد أخذ الإذن من النيابة العامة تم مداهمة المنزل المعد لإيواء المهاجرين من قبل لجنة البحت والتحري والقبض التابعة للمديرية وأعضاء من مراكز الشرطة .

وتم ضبط ما يفوق أربعين مهاجرا من جنسيات عربية وإفريقية كما تم ضبط عدد من المشتبه فيهم كونهم يقومون بجلبهم وتسهيل هجرتهم مقابل مبالغ مالية .

وتم فتح محضر بالخصوص وضبط المشتبه فيهم وأحيلو للنيابة العامة المختصة.