البشاري: قسم المسالك البولية بـ”الجراحات التخصصية بنغازي” يعاني من نقص الأدوية والمستلزمات

أجرى قسم المسالك البولية بمركز الجراحات التخصصية بنغازي، الأربعاء، 9 عمليات جراحية دقيقة، شملت كحت ورم المثانة وتوسيع احليل البول وعمليات متابعة بالمناظير لعمليات سابقة.

وقال مدير عام المركز والاستشاري المشرف على فريق إجراء العمليات الجراحية يونس البشاري إن “القسم يحتوي على 3 غرف عمليات ويصل إجراء العمليات فيه إلى 14 عملية يومية، ويُشرف عليها فريق طبي ذو كفاءة عالية مكون من استشاريين وأخصائيين وفريق أطباء وفنيي تخدير وتعقيم”.

وأضاف البشاري أن المركز يقيم لقاءات عمل تدريبية لطلبة الطب من خلال حضورهم لإجراء العمليات الجراحية، لافتًا إلى أن المركز يعاني نقصًا شديدًا في المستلزمات الطبية التخصصية والعامة وأدوية التخدير والمحاليل الملحية بسب عدم تزويد المركز بالأدوية والمستلزمات الطبية من قِبل جهاز الإمداد الطبي.

وثمّن البشاري دور وزارة الصحة في سعيها لتوفير احتياجات المستشفيات رغم قلة الإمكانات، مطالبًا الوزارة بإجراء صيانة للمركز نظرًا لعدم خضوع المركز لصيانة منذُ افتتاحه.