أقعيم يعلن إنتهاء العمليات الأمنية بضـرب وحـرق أوكار الفساد بطبرق وعدد من المناطق

أعلن فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية بحكومة أسامة حماد الموازية، اليوم الاربعاء عن إنتهاء العمليات الأمنية في ” امساعد – طبرق – بئر الأشهب – كمبوت ” بنجاح .

وقال اقعيم، في مؤتمر صحفي أن الخارجون عن القانون في طبرق نشروا مقاطع لتعذيب وتصفيات جسدية، وهؤلاء لا يختلفوا عن داعش.

وأشار أقعيم الى أنه تم ازالة جميع مقرات مُرتكبي الجرائم وأحراق مقراتهم مشيرًا الى انه لا احترام للمجرمين وسيتم محاربتهم بجميع أنواع الأسلحة.

وأضاف وكيل وزارة الداخلية بحكومة أسامة حماد الموازية، ملتزمون خلال العملية الأمنية في طبرق بالتعامل باحترام مع القبائل، كما أن جميع القبائل رفعت الغطاء الاجتماعي عن المجرمين.

وشدد أقعيم على عدم السماح بتهديد مدير أمن أو عميد بلدية، أو أن تخرج قبيلة لتهدد بحرق أو ما مثل ذلك بعد الآن.

وأعلن أقعيم عن انجاز جميع المهام بنجاح 100% حيث تم ضبط أكثر من 300 صندوق ترامادول كما تم ضبط كذلك نحو 18 طن حشيش، ومصادرة 12 كيلوجرام من مادة الكوكايين الخام، وضرب90% من أوكار الفساد والهجرة والمخدرات.

ودعا وكيل وزارة الداخلية، قبائل طبرق أن يكونوا مادة طاردة للخارجين عن القانون، مؤكدًا على السعي للحفاظ على أهلنا والمواطنين.

وقال أقعيم: “نعمل على شن حملة أخرى ضد أوكار الفساد في الجنوب الفترة المقبلة”.