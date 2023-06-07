وفد أممي يتابع الاستعداد للانتخابات مع الإدارة العامة للعمليات الأمنية

قام وفد من بعثة الأمم المتحدة، برئاسة نائبة رئيس القسم السياسي لشمال أفريقيا “داريا فيراري” بمرافقة عدد ثلاث موظفين من مقر الأمم المتحدة نيورك مختصين في الإنتخابات الأربعاء بزيارة غرفة تأمين وحماية الإنتخابات بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، للإطلاع المباشر عن استعدادات وجاهزية وزارة الداخلية لتأمين الإنتخابات المقبلة.

وكان في إستقبال الوفد الأممي مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ونائب مدير إدارة تأمين وحماية الإنتخابات ورئيس غرفة تأمين الإنتخابات، وبحضور المنسق الأمني لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتم خلال هذه الزيارة الاطلاع المباشر للجهود المبذولة من الوزارة من حيث التدريب والتجهيز، وعرض مرئي للمحاكاة الإفتراضية لعمليات التأمين التي نفدتها الغرف الفرعية لتأمين الإنتخابات بمختلف مديريات الأمن بالدولة الليبية.

وأبدى الوفد إعجابه بما تم تنفيذه داعيا إلى الجهود والنجاح بما يمكن الناخبين من الإدلاء بصوتهم الإنتخابي في ظروف آمنة دون أي مخاوف أو تهديد، لضمان نجاح الانتخابات.