شاهد بالفيديو .. كاميرات مراقبة تمكن أمن بنغازي في القبض على متهم بالسرقة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الاربعاء عن تمكن “مركز شرطة القوارشة “في القبض على شخص قام بسرقة عدد9 أجهزة تكييف من منزل مواطن بالقرب من معهد الكهرباء بمنطقة القوارشة.

وإستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة القوارشة ضد مجهول قام بالدخول إلى منزله الكائن بمنطقة القوارشة بالقرب من معهد الكهرباء وسرقة عدد 9 أجهزة تكييف 24 .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد سالم بوفارس تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب .

وتم إنتقال أعضاء التحريات بإمرة ملازم أول إدريس_السعيطي إلى مكان الواقعة للمُعاينة وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة وعند وصول أعضاء التحريات تم الإطلاع على تسجيل لكاميرات المراقبة بالمكان واتضح ان الفاعل كان يستقل مركبة آلية نوع مرسيدس اللون رصاص بدون لوحات ولكن ملامحه لم تكن واضحة .

وعند تجوال أعضاء التحريات داخل الإختصاص في اليوم الثاني تم مشاهدة مركبة بنفس المواصفات .

وعلى الفور تم ضبطها ومن يقودها وتم الإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ف.م.س من مواليد 1980 وتم إحالته إلى النيابة العامة.